[À la télé ce soir] Express Yourself

En 1991, le documentaire In Bed with Madonna faisait scandale en plongeant dans l'univers de Louise Ciccone. Celle qui vient d'annoncer, à 58 ans, avoir été violée dans un vibrant plaidoyer contre le sexisme, est à l'époque obsédée par les droits des gays, la prévention du sida, l'érotisme et le pouvoir sexuel. Au sommet de sa notoriété, elle simule une masturbation sur scène et est entourée de sept incroyables danseurs (dont un Belge) pour la plupart homos. C'est leur histoire en même temps que celle de la communauté gay et lesbienne que raconte Express Yourself: danser dans l'ombre de la queen of pop. L'impression de vivre dans un bocal, l'instinct maternel empreint d'amitié, les fêtes, puis les procès et la séropositivité... ils se souviennent avec plus ou moins d'amertume de leur relation avec la star et d'une scène palpitante jusqu'à ce que le sida décime les rangs. Intéressant même si chargé de pathos.

DOCUMENTAIRE D'ESTER GOULD ET REIJER ZWAAN. *** Ce vendredi 6 janvier à 22h25 sur Arte.