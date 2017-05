[À la télé ce soir] Eurovisions

Documentaire de Claire Laborey. ***(*) Ce mardi 2 mai à 22h30 sur La Une.

"Le virus de l'Eurovision m'a contaminé. Je l'ai dans le sang. Et je ne peux pas me faire transfuser", attaque tout en théâtralité William, bloggeur spécialisé qui lui consacre interviews, potins et parodies sur son site internet. Strass, kitsch, paillettes... C'est le programme le plus regardé en Europe depuis 60 ans. Inauguré le 24 mai 1956 en Suisse, à Lugano, le Concours Eurovision de la chanson, cette grande soupe de la pop music européenne, continue étrangement de déchaîner les passions. Quelques jours avant la première demi-finale de l'épreuve à laquelle participera la candidate belge Blanche, la RTBF plonge dans son univers et ses coulisses avec un documentaire de Claire Laborey (À L'école du théâtre, Naoshima). Si l'événement avait à l'origine pour but d'inventer une Europe unie sur les décombres de la guerre, de tisser des liens entre les anciens pays rivaux un an avant la signature du Traité de Rome, l'Eurovision qui bannit en théorie tout message politique est parfois utilisée comme un champ de bataille. Le candidat portugais qui en 1974 sonne le coup d'envoi de la Révolution des OEillets, les Israéliens qui en 2000 brandissent des drapeaux syriens, les critiques ukrainiennes à l'encontre de Poutine ou encore la drag queen barbue autrichienne en 2014 (Conchita Wurst) qui défend sa famille gay et ses soeurs travestis... Voyage à travers le temps dans l'univers singulier et olé olé d'un événement moins anodin qu'il n'y paraît.