[À la télé ce soir] Dallas Buyers Club

À l'heure où Big Little Lies, la série télévisée qu'il réalise, déploie semaine après semaine ses charmes pour un public fasciné, la programmation de Dallas Buyers Club souligne avec autant d'éloquence à quel point Jean-Marc Vallée peut être un remarquable cinéaste et directeur d'acteurs. Inspiré d'une histoire et d'un personnage réels, le film nous emmène à Dallas au milieu des années 1980, quand les ravages du SIDA se sont ajoutés à ceux de la drogue. Ron Woodroof, macho homophobe et cocaïnomane, se découvre atteint d'un mal qu'il croyait réservé aux gays. Réagissant aux dangers du traitement à l'AZT, seul proposé aux malades américains, il va créer une filière d'importation de médicaments moins toxiques pour les proposer aux séropositifs... Matthew McConaughey, extraordinaire, mérite à chaque plan ou presque l'Oscar du meilleur acteur qu'il a obtenu pour ce rôle. Une performance unique, dans un film troublant, réussi.

DRAME BIOGRAPHIQUE DE JEAN-MARC VALLÉE. AVEC MATTHEW MCCONAUGHEY, JENNIFER GARNER, JARED LETO. 2013. ****