[À la télé ce soir] Cinékino

Alors que l'Angleterre est en train de foutre le camp, que l'avenir de l'Europe, coupée des réalités et des gens, est de plus en plus vacillant, le traité de Rome instituant la Communauté économique européenne fête le 25 mars ses 60 ans. L'occasion de revenir sur son histoire économique, politique et sociale (Arte propose notamment Notre Europe, quelle histoire!). Mais aussi, plus original, l'opportunité de raconter celle de son cinéma. Ou plutôt de ses cinémas. Moments forts, séquences clés et trésors cinématographiques... Cinékino, conçu par les historiens du septième art Jean Ollé-Laprune et Rainer Rother, explore la production de dix pays européens et la raconte en autant de chapitres. Épinglant pour chacun films, actrice, lieu de tournage ou encore scène érotique... Honneur à la Belgique. On parle d'André Delvaux qui transpose l'héritage du surréalisme belge au cinéma. De Jaco Van Dormael, l'un de ses élèves, qui qualifie le cinéma belge de peu bavard, parce que les images sont plus fortes et faciles pour communiquer dans un pays où l'on possède trois langues nationales. Ou encore de ciné flamand inspiré par l'esprit américain, là où le wallon est davantage marqué par les films d'auteur français. On y aborde aussi les liens fusionnels des frères Dardenne avec Seraing, le succès de The Loft, la carrière de Cécile de France et le travail de Chantal Akerman. Dommage que ce soit dans un format fort expéditif de 26 minutes.

SÉRIE DOCUMENTAIRE DE MATTHIAS LUTHARDT ET LAURENT HEYNEMANN. ***(*) Ce mardi 14 mars à 20h00 sur La Trois.