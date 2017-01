[À la télé ce soir] Chasing Ice

"Les glaciers sont à la planète ce que les canaris sont aux mines de charbon: les marqueurs du changement climatique." Longtemps climatosceptique, le photographe du National Geographic James Balog traque depuis plus de dix ans les traces du danger imminent. L'Américain a décidé de jouer la carte de la séduction et s'en est allé capturer des images hallucinantes, surnaturelles, sculpturales et architecturales de glaciers en décomposition. "Des preuves visuelles crédibles et compréhensibles" d'une réalité que beaucoup mettent en doute.

Prix de la meilleure photographie à Sundance en 2012 et Emmy Award 2014 du meilleur programme sur la nature, Chasing Ice est la preuve -plus oculaire qu'autre chose- d'un changement d'époque géologique dont les humains sont responsables. Alors que Donald Trump (qui a quand même annoncé pendant sa campagne que le réchauffement climatique était un canular entretenu par la Chine pour affaiblir l'économie états-unienne) vient de nommer à la tête de l'Agence américaine de protection de l'environnement un certain Scott Pruitt, bras armé des compagnies pétrolières qui a lancé des procédures judiciaires contre le plan climat de la Maison blanche dans 28 États, Chasing Ice est un témoignage miraculeux, horrible, terrifiant et surtout nécessaire.