[À la télé ce soir] Bureau de chômage

"C'est comme ça, on prend ce qu'on peut..." L'homme qui lâche ces mots subit un contrôle de recherche d'emploi dans un bureau de chômage où ce processus de vérification bat son plein. Pas simple de trouver un job, en ces temps de crise. Pas évident non plus de prouver ses efforts et ainsi échapper aux sanctions, voire à la radiation. Charlotte Grégoire et Anne Schiltz ont installé leurs caméras dans les box d'un bâtiment administratif, et filmé le face-à-face des chômeurs et des contrôleurs. Elles l'ont fait sobrement, sans discours ajouté, sans colorer d'idéologie un constat très parlant par lui-même: la précarité augmente, l'Etat-providence recule, l'exclusion menace...

DOCUMENTAIRE DE CHARLOTTE GRÉGOIRE ET ANNE SCHILTZ. 2015. Ce mercredi 1er mars à) 22h00 sur La Une.