[À la télé ce soir] Bugs

La croissance démographique est un défi que nul ne peut ignorer. D'ici 2050, neuf milliards d'êtres humains grouilleront de par le monde. Le spectre de la malnutrition ne concerne plus que les pays du tiers-monde. Comment pallier une plausible pénurie alimentaire? Cette perspective taraude les matières grises depuis un bail. L'entomophagie, ancestrale, s'invite à nouveau à table. Ressource longtemps négligée, les insectes ont une valeur médicinale et des qualités nutritives infailliblement saines. À l'initiative du Nordic Food Lab, laboratoire voué à la "recherche des saveurs et la diversité alimentaire", Ben Reade, chef cuisinier, et son comparse Josh Evans, gourmet scientifique, ont entrepris de parcourir la planète à la découverte des insectes comestibles. On suit donc avec un plaisir non dissimulé leur travail tout-terrain, ouvert tant aux cultures qu'aux expériences gustatives hors-normes. Mais au-delà d'un plaidoyer pour la prise de conscience et la mise en valeur de la variété de nourriture qui nous est offerte, ils détournent le goût comme mécanisme de création de systèmes écologiques plus durables, en dehors de toute idéologie de marché. Un fascinant et instructif documentaire pour captiver les derniers sceptiques. Et de conclure sur ce thème devenu récurrent : le système sur lequel fut fondé notre économie correspond-il au futur de cette planète?

DOCUMENTAIRE D'ANDREAS JOHNSEN. ***(*) Ce mercredi 22 février à 22h05 sur La Une.