[À la télé ce soir] Bruce Springsteen

"Je pense que Bob Dylan et James Brown ont eu un enfant ensemble. Et qu'ils ont abandonné cet enfant sur le bord d'une route au New Jersey", déclarait il y a quelques années l'animateur et humoriste Jon Stewart. Il faut l'avoir vu en concert pour totalement comprendre le phénomène Bruce Springsteen. Avoir assisté à l'une de ces grandes fêtes populaires de trois heures où il se transforme en juke-box vivant pour saisir la relation de proximité que le Boss est parvenu à nouer avec ses nombreux fans. Pas particulièrement réussi, carrément bateau même par moments avec ses images alibis et ses flous "artistiques", les extraits de son autobiographie lus à la caméra et les plans systématiques du Patron interviewé dans un divan, le documentaire de Nigel Cole a le mérite de montrer Springsteen fidèle à lui-même. Humble, humain, attaché à ses familles et ses amis. Il y a évidemment quelque chose de touchant à entendre le Boss expliquer son grand fantasme de jeunesse que Mick Jagger tombe malade et que les Stones aient besoin de lui pour le remplacer. Un plaisir non feint aussi devant certaines images d'archives. Le sujet n'en aurait pas moins mérité un meilleur traitement.

Documentaire de Nigel Cole. *** Ce vendredi 2 juin à 22h30 sur Arte.