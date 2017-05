[À la télé ce soir] Boudu sauvé des eaux

Un régal de 81 minutes où l'ont rit énormément, tout en acceptant la réflexion auquel le film invite sans insistance aucune. Un comédien en état de grâce incarne Boudu, clochard magnifique, que son dégoût de la société pousse au suicide et qu'un bourgeois libéral sauve de la noyade puis recueille chez lui. Michel Simon est énorme, merveilleux, scandaleux, dans un personnage initialement destiné à une pièce de théâtre par René Fauchois. Jean Renoir explore un thème identique (belle coïncidence!) à celui choisi par Chaplin pour Les Lumières de la ville un an auparavant: les rapports de classe illustrés par la relation d'un homme riche et d'un vagabond. Nous sommes en pleine crise économique, avec son cortège d'exclus, et les deux grands cinéastes abordent ce sujet grave par la satire, chacun différemment. Boudu sauvé des eaux, par-delà le plaisir qu'il offre à profusion, nous parle encore aujourd'hui avec une belle éloquence!

Comédie de Jean Renoir. Avec Michel Simon, Charles Granval, Marcelle Hainia. 1932. *****