[À la télé ce soir] Bonnie & Clyde / Brain Beats

Bonnie & Clyde: la véritable histoire Documentaire de John Maggio. *** Ce dimanche 4 juin à 23h00 sur Arte.

Leur histoire a été adaptée au cinéma par Arthur Penn et ils ont été interprétés par Warren Beatty et Faye Dunaway. Ils ont inspiré des chansons à Gainsbourg autant qu'à Eminem. Mais qui étaient vraiment Bonnie Parker et Clyde Barrow, ce romantique couple de criminels qui a pendant deux ans semé la mort à travers les États-Unis? C'est ce que raconte le documentaire un peu plan plan, relativement instructif mais pas vraiment passionnant de John Maggio. En 1933, quand apparaissent des photos d'eux sur des scènes de crime, un engouement sans pareil entoure les sulfureux malfrats. Déjà gangster confirmé à 17 ans, Clyde, fils de fermiers itinérants, a grandi dans un bidonville sans règles ni lois. Tandis que Bonnie, comme lui venue d'une zone déshéritée, est une fan de cinéma qui s'ennuie. Sa nièce, une historienne locale ou encore un shérif adjoint à la retraite reviennent sur leur existence et leur cavale. Les braquages de banques, d'épiceries et de stations service. L'incarnation de l'amour interdit. Et le défi à l'autorité en toute impunité jusqu'à une incroyable chasse à l'homme soldée par une exécution sommaire. Alors voilà, Clyde a une petite amie... (J.B.)

Brain Beats: entendre le futur Documentaire d'Andrea Lamount. ***(*) Ce dimanche 4 juin à 23h55 sur Arte.

Dans un monde fourmillant de stimuli visuels, la vue est considérée comme le sens le plus fondamental. Ces dernières années pourtant, nous avons acquis d'extraordinaires et inédites connaissances sur les intonations de notre monde et la manière dont notre cerveau les traite. Les révolutions technologiques semblent se cantonner exclusivement à l'image mais, si l'enveloppe sonore n'est pas optimale, la sensation d'immersion s'évanouit complètement. À l'évidence, l'ouïe, dont la finalité première consistait en un précieux système d'alerte précoce, revêt une importance bien plus capitale dans notre évolution que nous ne l'envisagions. Et pour certains comme le professeur d'ingénierie acoustique Trevor Cox, c'est carrément la clé de notre avenir en tant qu'espèce. Ce documentaire, essentiel pour qui s'intéresse au monde et à son intime fonctionnement, explore l'envoûtante et insaisissable nature des sons, autant affaire d'écoute que de vibration. Le mouvement de si minuscules molécules d'air génère une sidérante palette d'émotions. Pour le musicien Alva Noto, dont la musique prend source dans les tonalités expérimentales, on s'aperçoit vite que tout ce qui nous entoure enferme une fréquence, un rythme qui transforment le monde en bande-son. Reste à chacun de déterminer le temps qu'il souhaite y consacrer. (M.U.)