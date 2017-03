[À la télé ce soir] Blow out

Jack est ingénieur du son. Un soir qu'il se balade dans un parc pour enregistrer des ambiances pour un film, il est témoin d'un accident: une voiture filant à vive allure et dont le pneu éclate brise un parapet et tombe dans la rivière. Jack réussira à sauver la passagère, mais pas le conducteur. Lequel était un homme politique en vue. En réécoutant la bande magnétique qui tournait car il enregistrait les cris d'un hibou, Jack va éprouver une surprise et un doute... Inspiré pour son titre et son sujet du Blow Up d'Antonioni (1966) et proche par certains points du génial The Conversation de Coppola (1974), Blow Out est un des tout meilleurs films de Brian De Palma. Le suspense est intense, sur fond d'actualité politique. Et la réalisation superbe, qui utilise admirablement les décors de Philadelphie. Échec public qui meurtrit son auteur, le film est vite devenu culte et conserve un pouvoir de fascination intact.

THRILLER DE BRIAN DE PALMA. AVEC JOHN TRAVOLTA, NANCY ALLEN, JOHN LITHGOW. 1981. ****(*) Ce dimanche 19 mars à 20h55 sur Arte.