[À la télé ce soir] Bird

Et quand il le dévoila au Festival de Cannes 1988, l'émotion fut immense! Forest Whitaker -qui allait remporter le Prix d'interprétation- est magnifique dans le rôle principal, celui d'un musicien visionnaire dont le surnom fournit son titre au film. Cette performance d'acteur s'inscrit à merveille dans un Bird évoquant bien sûr les tourments et les drames de l'artiste, ses démons comme la drogue et l'alcool. Mais c'est la création, la musique qui est au coeur d'une approche à la fois claire et complexe, limpide et riche en mystères pas forcément éclaircis. Les zones d'ombre et de douleur ne sont-elles pas la source même dont jaillissent les fulgurances inégalables de l'alto de Charlie?

Film biographique de Clint Eastwood. Avec Forest Whitaker, Diane Venora, Michael Zelniker. 1988. ****(*) Ce mercredi 21 juin à 21h15 sur La Trois.