[À la télé ce soir] Arrête-moi si tu peux

L'histoire semble incroyable et pourtant elle est vraie! C'est celle de Frank Abagnale, Jr., natif du Bronx et faussaire de génie, qui usa de chèques falsifiés pour voyager aux frais d'une importante compagnie aérienne (il visita ainsi 26 pays avant l'âge de 19 ans!). Leonardo DiCaprio prête ses traits et son charisme au jeune et audacieux escroc, dans un film mis en scène avec une rare énergie par un Steven Spielberg visiblement très amusé par le sujet. Tout n'est pas exact et le biopic accueille beaucoup de fantaisie, développant un imaginaire avec et autour d'un personnage des plus fascinants. Tom Hanks joue -très bien- l'agent du FBI lancé sur la piste de l'arnaqueur. Christopher Walken et Nathalie Baye campant à merveille les parents de Frank, dans un spectacle mené de main de maître par un Spielberg qui offre au passage une vision très intéressante de l'Amérique des années 1960.

Film biographique de Steven Spielberg. Avec Leonardo DiCaprio, Tom Hanks, Christopher Walken. 2002. **** Ce dimanche 25 juin à 20h10 sur La Deux.