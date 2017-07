[À la télé ce soir] 24 Hour Party People

Le prolifique et surdoué Michael Winterbottom y recrée, par les moyens d'une fiction bien documentée, la saga du label culte Factory Records, où s'illustrèrent notablement Joy Division, New Order et les Happy Mondays. Le cinéaste et son scénariste Frank Cottrell Boyce y mélangent avec bonheur éléments authentiques et anecdotes inventées sans qu'on puisse parfois distinguer les uns des autres, multipliant les traits humoristiques. Avec une verve et une énergie dignes du Richard Lester de A Hard Day's Night (avec les Beatles), le film offre aussi des rôles hauts en couleur à quelques comédiens formidables. Steve Coogan incarne ainsi Tony Wilson, journaliste vedette de télévision et créateur du label. Paddy Considine est savoureux en Rob Gretton, manager de Joy Division. Et Andy "Gollum" Serkis campe avec justesse le génial producteur Martin Hannett.

Film biographique de Michael Winterbottom. Avec Steve Coogan, Paddy Considine, Andy Serkis. 2002. **** Ce vendredi 21 juillet à 00h55 sur Arte.