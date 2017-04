[À la télé ce dimanche] Au fil des enchères: la Ferrari California Spyder

Elle, c'est une Ferrari California Spyder de 1961 encore couverte de sa poussière. Une véritable curiosité surtout. Débusquée chanceusement, quelques mois plus tôt, par un tandem de passionnés dans les Deux-Sèvres où elle dormait depuis 40 ans au milieu de dizaines de carcasses, la bête est une espèce de Graal automobile. Pour ouvrir Au fil des enchères, nouvelle série documentaire qui racontera le passé de pièces exceptionnelles vendues aux plus offrants, Antoine Coursat retrace la vie d'un bolide acheté par l'acteur Gérard Blain avant de s'en aller parader aux États-Unis avec Alain Delon et ses plus belles conquêtes. Comment le plus beau cabriolet de l'Histoire s'est-il perdu dans un cimetière mécanique? Pourquoi sa capote a changé? La réponse dans une chouette et fraîche collection qui s'intéressera entre autres dans les semaines à venir à une robe du soir Balenciaga ou encore au nécessaire de voyage de Madame Augié...

SÉRIE DOCUMENTAIRE D'ANTOINE COURSAT ET AUGUSTIN VIATTE. ***(*) Ce dimanche 2 avril à 11h25 sur Arte.