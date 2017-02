5 moments cultes qui ont fait la gloire du Grand Journal (vidéos)

La chute des audiences a finalement eu raison du Grand Journal. L'émission présentée par Victor Robert depuis septembre 2016 ne reviendra plus après le 3 mars. Avant lui, Michel Denisot avait tenu la barre entre 2004 et 2013 avant de céder sa place à Antoine de Caunes puis à Maïtena Biraben.

L'émission aura vu défiler un grand nombre de célébrités de divers domaines. Des acteurs aux politiques en passant par les écrivains, certains ont laissé des souvenirs impérissables. Du rire, de la peur ou encore de la tristesse, l'émission en aura fait voir de toutes les couleurs. Retour sur quelques-uns des meilleurs moments.

Stromae interprète Tous les mêmes

De Prince à Eminem, la scène du Grand Journal a vu passer les plus grandes stars de la chanson. Parfois, cela donne une performance épatante comme quand le Belge Stromae est venu interpréter un morceau de son album Racine Carrée en compagnie de sa moitié féminine.

José Garcia retourne le studio

Pendant de nombreuses années, Antoine de Caunes et José Garcia ont fait des sketches humoristiques à la fin de l'émission Nulle part ailleurs. Plus de 15 ans plus tard, ils se retrouvent sur le plateau du Grand Journal pour tout saccager.

Les débuts du Petit Journal

C'est dans le Grand Journal que l'animateur Yann Barthès commence l'émission qui a fait sa renommée. Depuis, l'animateur a quitté Canal+, mais certaines des séquences de sa chronique resteront dans les mémoires.

L'humour en avant

Le Grand Journal a toujours gardé une place pour l'humour dans ses émissions. On se souvient des sketches du duo Omar & Fred ou plus récemment des capsules comme Bref, Les Tutos ou Bloqués.

L'annonce et la danse de Ségolène Royal

De nombreux politiques sont passés par cette émission amenant parfois leur lot de révélations. Lors d'un de ses nombreux passages, Ségolène Royal avait annoncé qu'elle allait se présenter aux élections présidentielles. Mais ce que le spectateur gardera en mémoire, c'est surement la danse qui a suivi aux côtés du comédien Jamel Debbouze.