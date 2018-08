Que vaut Désenchantée, la série Netflix du papa des Simpson?

Elle est malgré ses origines aristocratiques un lointain ancêtre d'Homer, Marge, Lisa, Bart et Maggie. En tout cas, elle a le même papa: Matt Groening. Créateur des Simpson donc mais aussi de Futurama, aventures loufoques et décapantes d'un livreur de pizzas cryogénisé. Cheveux blancs, dentition proéminente et mauvaises manières... L'héroïne de Désenchantée, Bean, est une princesse. Une princesse qui boit des bières, beaucoup de bières, rote et joue du fric aux cartes dans les tavernes. Aujourd'hui, c'est le jour de son mariage et personne ne veut de sa place. Pas même un condamné à mort. Pour tenter d'échapper à son avenir marital arrangé, la jeune femme pourra compter sur Luci, son démon intérieur que tout le monde prend pour un chat, et Elfo, qui se tapait la fille du patron des Elfes et a fui avant qu'on ne l'envoie se balancer au bout d'une corde.

