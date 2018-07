Omar Sy jouera Arsène Lupin dans une nouvelle série Netflix

C'est sur Twitter, dans un échange équivoque d'emojis, qu'Omar Sy et Netflix ont annoncé leur future collaboration: l'acteur, qui s'est fait connaître dans le duo Omar et Fred et a été propulsé sur le devant de la scène avec Intouchables, incarnera donc le gentleman cambrioleur créé par Maurice Leblanc dans une série à venir d'ici 2020.

"Je suis enchanté à l'idée de jouer ce personnage charismatique qu'est Arsène Lupin dans cette adaptation moderne et inattendue, explique Omar Sy par voie de communiqué. Rejoindre Netflix, qui a déjà accueilli tant de projets de qualité et de tout genre, que j'ai toujours plaisir à découvrir, m'inspire beaucoup."

👌🏿🙋🏿‍♂️ — Omar Sy (@OmarSy) July 19, 2018

Ce n'est évidemment pas la première adaptation des aventures du célèbre voleur. Depuis sa première apparition dans le magazine Je sais tout en 1905, Arsène Lupin a eu droit à une quinzaine d'apparitions au cinéma, son personnage y étant interprété par Michel Carré, Jacques Becker, Édouard Molinaro ou plus récemment Romain Duris; il est apparu dans six séries télévisées; et est également au centre de dizaines de bandes dessinées et mangas, celui-ci étant assez populaire au Japon.

Si au rayon productions françaises propres, on n'associe pour l'instant Netflix qu'à la très moyenne Marseille, la série avec Omar Sy n'est pas la seule à l'horizon. On attend ainsi d'ici 2018-2019 les séries Osmosis (anticipation, écrite par la scénariste des Revenants, Audrey Fouché), Génération Q (romance, écrite par Noémie Saglio, la créatrice de Connasse) et Mortel (super-héros, créée par Frédéric Garcia).