NRJ s'exporte en Flandre à partir du 3 septembre

"Pour la première fois depuis le début de Nostalgie - il y a exactement 10 ans -, il y a une nouvelle radio nationale en Flandre", s'est félicité à cette occasion Tom Klerkx, directeur des deux radios.

NRJ Vlaanderen appartient pour moitié à Mediahuis et pour l'autre moitié au groupe De Vijver Media. La radio bénéficiera d'une collaboration opérationnelle avec Nostalgie, dont Mediahuis est le propriétaire.

En termes de contenu, la nouvelle venue sera complètement indépendante de NRJ (acronyme qui signifiait initialement "nouvelle radio des jeunes") qui, d'origine française, s'est muée en principal groupe de radios commerciales en Europe et est, entre autres, présents en Wallonie et à Bruxelles avec NRJ, Nostalgie et Chérie FM. Elle n'a en fait acheté que la licence pour pouvoir utiliser le nom.

Environ 70% du territoire flamand sera couvert.