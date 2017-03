Un festival des arts urbains débarque à Mons

Danse, musique, slam, graffiti, battle, sport et free running, voici une partie du riche programme qui sera proposé lors du Mons Street Festival qui se déroulera du 23 mars au 9 avril dans différents lieux culturels de Mons. Durant plus de deux semaines, des artistes locaux et internationaux se croiseront autour des valeurs essentielles de la street culture: la tolérance, le respect, la liberté, la mixité et la transmission.

Pour cette première édition organisée par Mons Arts de la Scène (MARS), c'est surtout la danse hip-hop qui sera mise à l'honneur avec des artistes de renommée internationale tels que Anne Nguyen, Ana Pi, Cecilia Bengolea ou encore François Chaignaud. Les jeunes talents pourront également se mettre en évidence à travers un tremplin, des battles et des concours chorégraphiques.

Mais les autres disciplines de la culture urbaine seront aussi bien représentées avec des concerts, des évènements sportifs, des rencontres, du graffiti ou encore des initiations. Les amateurs de rap pourront apprécier la venue de G.A.N. le dimanche 2 avril alors que la soirée de clôture mettra en avant des talents locaux comme John Doe (le poète disparu) et Krisy aura lieu le 8 avril. Une rencontre est également prévue avec le rappeur Kaer, du groupe Starflam, qui viendra parler de son expérience dans le milieu musical belge.

Une exposition sera mise en place durant toute la durée du festival où l'on retrouvera les oeuvres de Monsters On Wheels et de Street Monkey Circus, deux collectifs montois. Elle ouvre aussi ses portes aux photographes amateurs qui désirent montrer leur vision du street art montois.