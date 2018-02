Soulwax, Beth Ditto, Angèle et bien d'autres à Dour

22 ans après leur dernière apparition sur la plaine de la machine à feu, les deux leaders de l'électro rock belge Soulwax feront leur retour pour présenter leur cinquième album From Dewee. La voix singulière de Beth Ditto reviendra elle aussi enflammer Dour cette année, après son passage en 2006 avec le groupe Gossip. Un autre retour, celui du groupe anglais Slowdive, après 20 ans d'absence sur la scène rock internationale.

Côté noir-jaune-rouge, l'étoile montante belge Angèle, ainsi que le quatuor de BRNS seront au rendez-vous pour fêter les 30 ans du festival.

Fidèle à son habitude, Dour alignera la fine fleur du hip-hop: la moitié du duo Outkast sera présente en la personne de l'Américain Big Boi, le phénomène Lomepal ne jouera plus les rôles de remplaçant cette année et MHD fera bouger la plaine avec son afro trap. Toujours niveau rap, le duo déjanté Biffty & DJ Weedim et le Suédois Yung Lean feront le déplacement dans le Hainaut.

Côté producteurs, Dour a encore une fois sorti les grands moyens. Diplo bénéficiera d'une carte blanche à la Balzaal le mercredi pour la soirée d'ouverture. Deux géants de la musique électronique seront également de la partie: Dave Clark et Robert Hood. L'électro allemande sera évidemment bien représentée avec Boys Noize en dj set, Boris Brejcha live ainsi que les duos Kollektiv Turmstrasse et Âme ll Âme. À ceux-ci viennent s'ajouter Noisia (dj set), Jon Hopkins (live), Macky Gee, Hungry 5 (Worakls, N'to & Joachim Pastor), Ross From Friends et Killbox.

À noter également les présences de BADBADNOTGOOD, Baxter Dury, les congolais de KOKOKO! et bien d'autres.

Tous ces artistes viennent s'ajouter à la programmation qui comprend déjà notamment Alt-J, Tyler The Creator, The Chemical Brothers ou encore Paul Kalkbrenner.

Guillaume Scheunders