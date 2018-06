Prix de la Critique Théâtre-Danse-Cirque 2017-2018 : les nommés sont...

Le jury composé de journalistes spécialisés en arts de la scène a dévoilé aujourd'hui les nominations pour la saison 2017-18, trois pour chacune des 14 catégories.

Les nommés sont :

Meilleur Spectacle

L'Éveil du Printemps, mise en scène d'Armel Roussel

L'Herbe de l'oubli, écriture et mise en scène de Jean-Michel d'Hoop

La Reprise - Histoire(s) du théâtre (I), écriture et mise en scène de Milo Rau

Meilleure Mise en scène

Bruxelles printemps noir, mise en scène de Philippe Sireuil

Moutoufs, mise en scène de Jasmina Douieb

Un Tailleur pour dames, mise en scène de Georges Lini

Meilleur Spectacle de danse

Etna, de Thi-Mai Nguyen

I-clit, de Mercedes Dassy

WaW - We are woman, de Thierry Smits

Meilleur Spectacle de cirque

Burning (Je ne mourus pas et pourtant nulle vie ne demeurera), de Julien Fournier et Laurence Vielle

(Habeas Corpus Compagnie)

Mémoire(s), de la Compagnie Poivre Rose

Strach - a fear song, de Patrick Masset (Théâtre d'1 jour)

Meilleur Spectacle Jeune Public

Baby Macbeth, d'Agnès Limbos (Compagnie Gare Centrale)

Chacun son rythme, d'Alexandre Drouet (Projet Crytopsie)

La guerre des buissons, du Théâtre des 4 mains

Meilleur Seul en scène

Avant la fin, de et avec Catherine Graindorge

Délestage, de et avec David-Minor Ilunga, mise en scène de Roland Mahauden

Un grand amour, de Nicole Malinconi, avec Janine Godinas, adaptation et mise en scène de Jean-Claude Berutti

Meilleure Découverte

J'abandonne une partie de moi que j'adapte, de Justine Lequette (Nabla Group)

Pater, de Barbara Sylvain (Oh my god)

Quelques rêves oubliés, de Camille Panza d'après Oriza Hirata

Meilleur Comédien

Jean-Pierre Baudson dans La Route du Levant (m.e.s. de Jean-Michel Van den Eeynde) et dans Bruxelles printemps noir (m.e.s. de Philippe Sireuil)

Laurent Capelluto dans Le misanthrope (m.e.s. de Dominique Serron)

Nicolas Luçon dans L'Éveil du printemps (m.e.s. d'Armel Roussel)

Meilleure Comédienne

Anne-Claire dans Oh les beaux jours (m.e.s. de Michael Delaunoy)

Claire Bodson dans Dernier lit (m.e.s. de Christophe Sermet)

Cathy Grosjean dans Bug (m.e.s. d'Aurore Fattier)

Espoir masculin

Tom Adjibi dans La Reprise - Histoires du théâtre (I) (m.e.s. de Milo Rau) et dans Eddy Merckx a marché sur la lune (m.e.s. d'Armel Roussel)

Jules Puibaraud dans J'abandonne une partie de moi que j'adapte (m.e.s. de Justine Lequette)

Félix Vannoorenberghe dans December Man et dans La Profondeur des forêts (m.e.s. de Georges Lini)

Espoir féminin

Pricilla Adade dans Botala Mindele (m.e.s. de Frédéric Dussenne)

Raphaëlle Corbisier dans GEN Z : Searching for beauty (m.e.s. de Salvatore Calcagno)

Léa Romagny dans J'abandonne une partie de moi que j'adapte (m.e.s. de Justine Lequette)

Meilleure Autrice / Meilleur Auteur

Laure Chartier pour Un fait divers

David-Minor Ilunga pour Délestage

Laurence Vielle pour Burning (Je ne mourus pas et pourtant nulle vie ne demeurera)

Meilleure Scénographie

Bug, scénographie de Sabine Theunissen et mise en scène d'Aurore Fattier

Métamorphoses, scénographie de Satu Peltoniemi et mise en scène de Pascal Crochet

Un tailleur pour dames, scénographie de Thibaut de Coster et Charly Kleinermann

Meilleure Création artistique et technique

L'équipe de Chambarde, de Nicolas Mouzet-Tagawa

L'équipe de Frankenstein, de Jan-Christoph Gockel

L'équipe de Le Livre de la Jungle, de Thierry Debroux et Philippe Tasquin

En plus de ces 14 prix, une récompense spéciale sera décernée lors de la même soirée. Le Prix Bernadette Abraté, qui honore le rayonnement d'une personnalité des arts de la scène, revient cette année à un duo. En honorant par cette récompense Frie Leysen et Christophe Slagmuylder,le jury tient à saluer leur travail accompli à la création et à la programmation du Kunstenfestivaldesarts. Tous les ans, au mois de mai, cet événement créé en 1994 fait de Bruxelles la capitale européenne des arts de la scène. Des centaines d'artistes en théâtre, danse, performance et arts plastiques venus du monde entier apportent un regard singulier sur notre monde. Frie Leysen en a été la créatrice et a dirigé le festival entre 1994 et 2004. Christophe Slagmuylder lui a succédé, prolongeant cette collaboration inédite entre les différentes institutions culturelles de la capitale. Il quittera la direction artistique et générale en 2019.

Nouveauté cette année : François Schuiten, connu entre autres pour la série BD Les Cités obscures, pour la scénographie de la station de métro Porte de Hal à Bruxelles, de la

station des Arts et Métiers du métro parisien et du Musée du Train à Schaerbeek, grand passionné des arts de la scène, a conçu une statuette pour chaque lauréat des Prix de la Critique. "Je voulais, dit-il, qu'il y ait l'émotion d'une ouverture, comme une scène entrouverte, mais aussi une ouverture au monde que le théâtre nous apprend à décrypter. Un monde représenté par deux hémisphères de résine noire avec, au coeur du tout, l'idée de diversité, comme un fruit qui s'ouvre, sensuel, étonnant. Les saveurs de ce fruit sont des essences de bois, claires ou foncées, comme le monde dans sa diversité, formant des contrastes entrelacés, une multitude d'acteurs : c'est la scène du monde. Cet entremêlement de bois au coeur de l'astre sera disposé différemment par le maître artisan Karl-Heinz Theiss, rendant l'objet unique."

Cette statuette sera remise à chaque lauréat des prix lors de la cérémonie qui aura lieu le 1er octobre, au Théâtre 140 à Schaerbeek, lors d'une soirée animée par Fabrizio Cassol et les musiciens du Requiem pour L. d'Alain Platel et F. Cassol d'après Mozart. La mise en scène sera assurée par Eric De Staercke.

Les membres du jury pour la session 2017-2018

Laurent Ancion (Cirq en Capitale), Marie Baudet (La Libre Belgique), Gilles Bechet (Bruzz, Cirq en Capitale), Didier Béclard (Demandez le programme), Laurence Bertels (La Libre Belgique), François Caudron (RTBF - Musiq 3), David Courier (BX1), Michèle Friche (Le Soir), Christian Jade (RTBF.be Culture), Catherine Makereel (Le Soir), Dominique Mussche (RTBF.be Culture), Nicolas Naizy (Radio Campus, Cirq en Capitale), Estelle Spoto (Le Vif, Focus Vif)

Retrouvez dans quelques jours les portraits des nommées et nommés et les archives des

Prix sur notre site www.lesprixdelacritique.be