Parité dans le secteur culturel: égales et ego

Bruxelles, lundi 4 juin. Sur le coup de 13 heures, une petite foule se forme sur le boulevard Jacqmain, au niveau de l'entrée du Théâtre national. Elles arrivent à pied, à vélo, de tous côtés. Certaines sont enceintes, d'autres avec leur bébé. Des feuilles au format A4 sont distribuées. Les participantes sont invitées à les brandir ou à les afficher sur elles. On peut y voir des diagrammes de statistiques, en camemberts et bâtons: "En arts de la scène, 70% des 30 organismes les mieux financés sont dirigés par des hommes. Ils gèrent 80% des budgets concernés"; "En arts plastiques, 100% des nominés du Belgian Art Prize 2019 étaient des hommes, avant que le prix ne soit annulé"; "En littérature, 70 % des bourses ont été attribuées à des hommes en 2017"; "En théâtre, 26% des organismes contrat-programmés sont dirigés par des femmes. Elles gèrent 20% des budgets concernés"; "En musique classique, 90% des subsides octroyés via un contrat-programme sont gérés par des hommes"; "En cinéma, 68% des aides à la production ont été attribuées à des hommes en 2015"; "En radio, 74% des émissions diffusées sur les sept chaînes les plus écoutées sont animées par des hommes"; "En télévision, 62% des journalistes et animateur.trice.s principaux.ales sont des hommes. 80 % des expert.e.s interrogé.e.s sont des hommes"; "Le Conseil de l'art dramatique, qui donne des avis sur l'octroi des contrats-programmes en théâtre, est composé de onze hommes et une femme". "En piochant dans des études existantes et les données disponibles, on a sélectionné des chiffres qui servent de signal d'alarme, précise Mathilde Alet, romancière. Mais on aimerait qu'une étude plus en profondeur soit réalisée pour avoir une photographie précise de la situation dans le secteur."

