Mai 68, la relève (1/4): Raoul Collectif secoue les planches

Qui sont aujourd'hui les porteurs, s'il en reste, de l'esprit de Mai 68? Si on examine les arts de la scène, la réponse est assez évidente. Le Raoul Collectif s'impose d'emblée. D'abord par le nom -le prénom- que Romain David, Jérôme de Falloise, David Murgia, Benoît Piret et Jean-Baptiste Szézot, cinq anciens de l'ESACT, le Conservatoire de Liège, ont choisi d'afficher comme emblème. Une référence non-dissimulée à Raoul Vaneigem, écrivain et philosophe belge (Lessines, 1934), membre de l'Internationale situationniste, dont le Traité de savoir-vivre à l'usage des jeunes générations, publié en 1967, était brandi par les étudiants qui lancèrent des pavés et dressèrent des barricades en France il y a de cela 50 ans. Dès l'introduction de l'ouvrage, on peut lire ceci: "Nous ne voulons pas d'un monde où la garantie de ne pas mourir de faim s'échange contre le risque de mourir d'ennui." Ceci: "Le monde est à refaire: tous les spécialistes de son reconditionnement ne l'empêcheront pas." Ou encore ceci: "Le Traité de savoir-vivre entre dans un courant d'agitation dont on n'a pas fini d'entendre parler. Ce qu'il expose est une simple contribution parmi d'autres à la réédification du mouvement révolutionnaire international. Son importance ne devrait échapper à personne, car personne, avec le temps, n'échappera à ses conclusions."

