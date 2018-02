Le Sónar, un festival les pieds sur terre et la tête dans les étoiles

Tout le monde n'a pas la chance de pouvoir inviter des habitants d'une autre planète pour son 25e anniversaire. Les Barcelonais de Sónar l'ont fait, en collaborant avec l'Institut de Recherche Spatiales de Catalogne et METI International (Messaging Extra-Terrestrial Intelligence), en envoyant en octobre dernier trois signaux radio vers la planète naine GJ273b. C'est la première fois dans l'histoire de l'humanité que des signaux radio sont envoyés vers une exoplanète potentiellement habitée. Envoyés depuis les hautes latitudes de Tromsø, en Norvège, le message a déjà parcouru plus de 3000 milliards de kilomètres et devrait arriver à destination le 3 novembre 2030, GJ273b étant située à 12,4 années lumières de la terre. Si les organisateurs du festival espèrent grandement une réponse de la part d'une potentielle intelligence extraterrestre, ils devront néanmoins être patients car une réponse ne devrait pas arriver avant la 50e édition... en 2043!

Laurent Garnier, Jean-Michel Jarre, Nina Kraviz...

Le contenu des signaux radio est composé de 33 morceaux de musique, chacun d'une durée de dix secondes et composés par des artistes choisis pour partager la vision du festival en termes d'exploration musicale. C'est ainsi que l'on retrouve quelques-uns des meilleurs producteurs de la planète: Laurent Garnier, Jean-Michel Jarre, Nina Kraviz, Autechre, Modeselektor... Chacun d'eux a composé un message musical spécialement pour l'occasion. Nina Kraviz a décidé de prononcer "je suis pour la paix dans le monde entier" dans sa langue d'origine au-dessus d'une musique aux sonorités tout droit sorties d'un film de science-fiction; Jean-Michel Jarre, se rappelant du culte Rencontres du troisième type, a juste réédité la mélodie de son tube Oxygène IV. D'autres, comme Ólafur Arnalds, ont voulu illustrer l'idée de calme et de beauté de l'espace. "Quand on pense à faire de la musique pour des aliens, c'est facile de tomber dans le concept d'essayer de parler comme eux - mais j'ai préféré parler ma propre langue", développe-t-il.

Une seconde capsule radio sera envoyée en avril prochain, et cette fois-ci, le public aura la chance de pouvoir envoyer son propre morceau original. Trois gagnants seront sélectionnés et gagneront 4 pass VIP, mais surtout la chance d'être entendus bien au-delà de notre système solaire.

Plus loin que la Nasa

Et si les aliens aimaient l'électro? Pourquoi pas puisqu'on sait qu'ils n'ont toujours pas répondu au Golden record de la sonde Voyager 1, envoyé dans l'espace en 1977 par la Nasa, qui était rempli de musiques classiques, traditionnelles et de blues. Les aliens ne sont peut-être tout simplement pas friands de symphonies et de concertos, donnons-leur du rythme et des basses!

Le festival Sonar quant à lui se tiendra bien sur terre, pas d'inquiétude, et affiche déjà un line-up assez fou: Gorillaz, LCD Soundsystem, Laurent Garnier, Diplo, Bonobo...

Guillaume Scheunders