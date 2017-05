Le cirque-western des frères Forman

Les frères Petr et Matej sont devenus artistes, tout comme leur père Milos, le réalisateur d'origine tchécoslovaque installé aux Etats-Unis qui signa entre autres Vol au-dessus d'un nid de coucou, Amadeus et Larry Flynt. Mais les jumeaux Forman ont eux choisi la vie nomade du cirque ambulant. Six ans après Obludarium, leurs roulottes et leur chapiteau reviennent à Marchin, près de Huy, avec un nouveau spectacle: Deadtown, du nom de la ville de l'Ouest américain où fut, selon la légende, placardé le premier avis de recherche "Wanted". Une plongée mouvementée dans le western tel que présenté à l'époque des films muets, avec une vingtaine d'interprètes multitalents. Ca chante, ça danse, ça tire des coups de feu et ça se poursuit à cheval dans une boîte à illusions animée par des vidéos. Un fastueux carambolage entre cowboys, cabaret et cinéma.

Deadtown, du 23 au 28 mai, à Latitude 50 à Marchin, www.latitude50.be