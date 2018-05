Kunstenfestivaldesarts: Título em suspensão, aussi minimaliste qu'évocateur

"C'est la fin la plus bizarre que j'ai jamais vue dans un spectacle", s'exclamait en espagnol un spectateur tout en remettant ses chaussures. Il aura fallu cinq bonnes minutes d'immobilité totale pour que le public comprenne que, oui, c'était terminé, plus rien n'allait se passer. Comme la veille chez ses compatriotes cariocas de aCORdo (lire notre critique), Eduardo Fukushima, danseur et chorégraphe basé à São Paulo et appartenant à la grande communauté (plus d'un millio...