Grande -, le grand déballage

Foutraque. Voilà l'adjectif qui colle peut-être le mieux à cet objet spectaculaire non identifié pondu par Vimala Pons - vue comme actrice chez Jacques Rivette, Alain Resnais, Philippe Garel, Christophe Honoré... - et Tsirihaka Harrivel - vu, lui, chez le circassien Mathurin Bolze et le chorégraphe Dominique Dupuy. Et cela, on le comprend dès qu'on entre dans la salle, en découvrant l'apparent désordre qui a envahi la scène et qu'on a le temps d'examiner en détail pendant le décompte précédant les festivités. Le sol est parsemé d'inscriptions: "knife", "humeur 3", "cuisine E", "jeter là"... Une foule d...