Festival Up!: Bruxelles, piste aux étoiles

En 2018, Bruxelles sera cirque ou ne sera point. Pour ouvrir cette année de mise en évidence des talents circassiens de la capitale, le Festival Up! sort l'artillerie lourde, déployée dans treize lieux, des Halles de Schaerbeek à l'Espace Catastrophe, en passant par le parc Victoria à Koekelberg qui accueillera le 24 mars cinq spectacles à découvrir en extérieur. Parmi la trentaine de propositions, l'événement laisse une jolie place aux créations qui fouleront la piste pour la première fois. Comme Burning, de L'Habeas Corpus, où les performances en quête d'équilibre de Julien Fournier côtoient les textes de Laurence Vielle, notre actuelle poétesse nationale. Ou comme Innocence de la Scie du Bourgeon, où un couple interroge le passage du temps au sein d'un décor fait de cadres blancs. Up! Réserve aussi à son public une série de premières en Belgique. On y compte notamment Guerre, de la compagnie du chorégraphe français Samuel Mathieu, et son impressionnant mélange de danse contemporaine et de sangles aériennes, et Portmanteau, du Brésilien Luis Sartori do Vale associé à la Finlandaise Mira Ravald, et son utilisation inventive des rétroprojecteurs.

Autre première belge qu'on s'en voudrait de passer sous silence à quelques jours du 8 mars: le Projet PDF, de Cartons Production. PDF pour Portés De Femmes: ce spectacle casse résolument les codes du main-à-main en remplaçant le traditionnel couple homme-femme et les équipes masculines par un casting 100% féminin, jusque dans les coulisses. "Là où on n'a pas de force, il faut trouver des alternatives", a déclaré Elske Van Gelder, une des 17 acrobates de ce projet né en 2015 à Toulouse, résumant ainsi parfaitement l'audace de la démarche. Une démonstration bluffante de women's empowerment, avec des clins d'oeil aux ballets nautiques et d'impressionnantes pyramides humaines. Notons que PDF ne sera pas le seul spectacle assumé par un collectif féminin: le Naga Collective (avec Persona) et Les Menteuses (avec À nos fantômes) pèseront de tout leur poids pour rétablir l'équilibre de la balance à coups de mât chinois, de contorsions, de corde lisse et de capilotraction. Va 'y avoir du sport...