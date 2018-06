[Critique théâtre] As a Mother of Fact, saisissant trio féminin

Alors que le WaW - We are Woman est toujours en cours au Varia (lire notre critique), voilà que débarque à la Balsamine, en ouverture du PIF (pour Pauvre et Impudent Festival), As a Mother of Fact d'Oriane Varak, point de vue féminin contrebalaçant le regard masculin de l'équipe de Thierry Smits.

