Critique de spectacles, tout un métier

On ne le dit pas assez: la plupart des journalistes "scènes" ont la passion souvent débordante. On n'en a d'ailleurs jamais vu compter/pointer ses heures. Avec ces collègues, on use les sièges de théâtres, on enfile les heures de spectacles, on débat des heures sur une oeuvre, un artiste, un texte, une performance, une scénographie, une lumière, une interprétation, une dramaturgie, une création sonore, vidéo, un artiste dans son parcours, etc. D'accord, pas d'accord: ça n'en finit plus, les analyses, les arguments se dégainent! C'est que chacun a de la bouteille qui se réunit chaque année pour sortir ce "best of".

Ces prix de journalistes "arts de la scène" existe depuis 1952 (!) et se sont métamorphosé depuis. Ils sont aussi totalement symboliques (pas de thunes à l'appui). Et pourtant, chaque année, il réunit la profession, ce secteur artistique qui nous rappelle l'importance de ces prix et (mine de rien) l'engagement de notre métier pour l'art et la culture malgré les aléas de notre métier de journaliste...

Cette année, la cérémonie de remise des prix aura lieu au Théâtre de Namur le 25 septembre.

Best of Scènes 2016-2017

Meilleur Spectacle

Apocalypse bébé , (Virginie Despentes), mise en scène de Selma Alaoui, créé au Théâtre de Liège

, (Virginie Despentes), mise en scène de Selma Alaoui, créé au Théâtre de Liège Les enfants du soleil (Maxime Gorki), mise en scène de Christophe Sermet, créé au Théâtre des Martyrs, produit par le Rideau de Bruxelles

(Maxime Gorki), mise en scène de Christophe Sermet, créé au Théâtre des Martyrs, produit par le Rideau de Bruxelles Is there life on Mars?, écriture et mise en scène d'Héloïse Meire, créé au Théâtre National

Meilleure Mise en scène

La Musica deuxième , (Marguerite Duras), mise en scène de Guillemette Laurent au Théâtre Océan Nord

, (Marguerite Duras), mise en scène de Guillemette Laurent au Théâtre Océan Nord Le jour, et la nuit, et le jour, après la mort (Esther Gerritsen), mise en scène de David Strosberg, au Théâtre Les Tanneurs

(Esther Gerritsen), mise en scène de David Strosberg, au Théâtre Les Tanneurs Taking care of baby, (Dennis Kelly) mise en scène de Jasmina Douieb, créé au Théâtre Océan Nord

Meilleur Spectacle de danse

Anima Ardens , de Thierry Smits, créé au Studio Thor

, de Thierry Smits, créé au Studio Thor Giovanni's club , de Claudio Bernardo, créé au Théâtre Varia

, de Claudio Bernardo, créé au Théâtre Varia Nativos, d'Ayelen Parolin créé à Séoul (Corée) puis au Théâtre de Liège puis au Festival Avignon (Les Doms)

Meilleur Spectacle de cirque

Driften , d'Anna Nilsson et Sara Lemaire (Compagnie Petri-Dish), créé aux Halles de Schaerbeek

, d'Anna Nilsson et Sara Lemaire (Compagnie Petri-Dish), créé aux Halles de Schaerbeek Hyperlaxe , de Sophie Leso et Nicolas Arnould (Cie Te Koop), créé au Varia, coproduction Espace Catastrophe

, de Sophie Leso et Nicolas Arnould (Cie Te Koop), créé au Varia, coproduction Espace Catastrophe Pesadilla, de Piergiorgio Milano, coproduction Les Halles de Schaerbeek, Festival d'Avignon (Les Doms)

Meilleure Comédienne

Marie Bos dans Apocalypse bébé et Les enfants du soleil

dans Apocalypse bébé et Les enfants du soleil Cathy Grosjean dans Taking care of baby

dans Taking care of baby Isabelle Wéry dans Les consolantes (François Emmanue), mise en scène de Pascal Crochet, créé au Poème 2

Meilleur Comédien

Didier de Neck dans L'absence de guerre (David Hare), mise en scène d'Olivier Boudon, créé au Théâtre Océan Nord

dans L'absence de guerre (David Hare), mise en scène d'Olivier Boudon, créé au Théâtre Océan Nord David Murgia dans Laïka (écrit et mis en scène par Ascanio Celestini, créé au Festival de Liège, coproduction Théâtre National)

dans Laïka (écrit et mis en scène par Ascanio Celestini, créé au Festival de Liège, coproduction Théâtre National) Yannick Renier dans Les enfants du soleil

Meilleur espoir féminin

Marie-Aurore d'Awans dans Pas pleurer (Lydie Salvayre, mise en scène Denis Laujol, créé au Théâtre de Poche)

dans Pas pleurer (Lydie Salvayre, mise en scène Denis Laujol, créé au Théâtre de Poche) Léone François dans Les consolantes et Gunfactory (Jean -Michel d'Hoop, créé au Festival des Libertés et à la Comédie Claude Volter)

dans Les consolantes et Gunfactory (Jean -Michel d'Hoop, créé au Festival des Libertés et à la Comédie Claude Volter) Gwendoline Gauthier dans Les enfants du soleil

Meilleur espoir masculin

Ismaïl Akhlal dans Bab Marrakech (mise en scène de Mohamed Ouachen. Créé à l'Espace Magh

dans Bab Marrakech (mise en scène de Mohamed Ouachen. Créé à l'Espace Magh Adrien Drumel dans Les Femmes savantes (créé au Théâtre des Martyrs), Pétrole! (Pasolini, créé à l'Atelier de Frédéric Dussenne) et La beauté du désastre (Thomas Depryck) créé à Mars (Mons Arts de la scène)

dans Les Femmes savantes (créé au Théâtre des Martyrs), Pétrole! (Pasolini, créé à l'Atelier de Frédéric Dussenne) et La beauté du désastre (Thomas Depryck) créé à Mars (Mons Arts de la scène) François Regout dans Is there life on Mars? et Zazie dans le métro, créé au Théâtre Royal du Parc)

Meilleur Seul en scène

Je suis un poids plume , de et avec Stéphanie Blanchoud, mise en scène de Daphné D'Heur, créé au Théâtre des Martyrs

, de et avec Stéphanie Blanchoud, mise en scène de Daphné D'Heur, créé au Théâtre des Martyrs Laïka , Ascanio Celestini, avec David Murgia

, Ascanio Celestini, avec David Murgia L'entrée du Christ à Bruxelles, mise en scène de George Lini, avec Éric De Staercke, créé à l'Atelier 210

Meilleure Découverte

En attendant le jour , de François Sauveur, créé au Théâtre de Liège

, de François Sauveur, créé au Théâtre de Liège La Convivialité , d'Arnaud Hoedt et Jérôme Piron, créé au Théâtre National

, d'Arnaud Hoedt et Jérôme Piron, créé au Théâtre National Tabula Rasa, de Violette Pallaro, créé au Festival de Liège

Meilleur Spectacle Jeune Public (créés aux Rencontres Théâtre Jeune Public de Huy 2016)

Des illusions , de la Compagnie 3637

, de la Compagnie 3637 Comme la pluie , du Foule Théâtre

, du Foule Théâtre Piletta ReMix, du Collectif Wow

Meilleure Autrice / Meilleur Auteur

Stéphanie Blanchoud pour Je suis un poids plume

pour Je suis un poids plume Arnaud Hoedt et Jérôme Piron pour La Convivialité

pour La Convivialité Myriam Leroy pour Cherche l'amour (mise en scène de Nathalie Uffner, créé au Théâtre de la Toison d'or)

Meilleur Scénographie

Renata Gorka pour Tableau d'une exécution, mise en scène d'Emmanuel Dekoninck, créé au Théâtre de Namur, coproduit par le Poche

pour mise en scène d'Emmanuel Dekoninck, créé au Théâtre de Namur, coproduit par le Poche Simon Siegmann pour Les enfants du soleil

pour Marie Szersnovicz pour Apocalypse bébé

Meilleure Création artistique et technique

L'équipe de Is there life on Mars? d'Héloïse Meire

d'Héloïse Meire L'équipe de Vernon Subutex, mise en scène de René Georges (créé au théâtre de Namur)

mise en scène de René Georges (créé au théâtre de Namur) L'équipe de Wilderness, d'Arieh Worthalter et Vincent Hennebicq (coproduction Festival de Liège/Théâtre National)

Prix Spécial du jury : Nicht Schlafen' d'Alain Platel (Ballets C. de la B.)

Prix Spécial "Bernadette Abraté" (récompensant une personnalité marquante des arts de la scène): Philippe De Coen, fondateur et directeur artistique de la compagnie circassienne Feria Musica