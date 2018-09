Possible n'est pas français

Un jour de Mai 1968, lors d'une discussion qui se tenait à l'usine Renault de Boulogne-Billancourt, épicentre ouvrier des événements secouant alors Paris, un syndicaliste plus inquiet ou plus timoré que les autres voulut faire preuve de sens du concret. "Il faut être réaliste, dit-il. Il ne faut pas demander l'impossible." L'après-midi même, comme provoqué par cet appel à une forme de reddition à l'ordre des choses là où c'était précisément lui qu'ils prétendaient combattre, les membres du comité révolutionnaire qui avaient assisté à la réunion décidèrent de retourner cette remarque et d'en faire un des slogans les plus célèbres de l'époque: "Soyez réalistes, demandez l'impossible." Là où ce qui était "possible" ne pouvait que ressembler à une reddition totale, il fallait cultiver une dimension d'excès, d'inadmissible, d'irréconciliable; si l'ordre des choses considérait un geste, une parole ou une action comme impossible, c'était qu'il y avait de fortes chances que ce soit une bonne idée d'aller voir si on ne pouvait rien en tirer.

