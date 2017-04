Xstream, le service de streaming musical haute qualité de Neil Young

En 2014, Neil Young faisait ses premiers pas dans le business de la musique numérisée en proposant une boutique en ligne et un lecteur portable de haute qualité, tous deux baptisés Pono. Face à la concurrence féroce des autres magasins en ligne comme iTunes ou Amazon, l'auteur de Heart of gold avait décidé de jeter l'éponge l'été dernier, mais il revient aujourd'hui avec Xstream, un service de streaming qui propose une qualité semblable à celle de Tidal.

Face à l'essor du streaming et la quête des prix les plus bas, Pono a eu beaucoup de mal à trouver ses clients, qui tiennent aujourd'hui plus compte de l'argent qu'ils devront débourser que de la qualité de l'audio qu'ils se mettent dans les oreilles. Mais Neil Young semble avoir tiré des leçons de cet échec puisque cette nouvelle plateforme alliera la qualité, pour laquelle l'artiste se bat depuis toujours, et des prix pouvant concurrencer le reste du marché.

Et pas de crainte à avoir pour ceux qui voudraient soutenir l'artiste canadien tout en habitant dans un endroit reculé où la bande passante permet difficilement l'accès à une vidéo YouTube en HD, Xstream s'adaptera et compressera le fichier haute qualité au cas où la connexion internet faiblirait.

Il ne reste plus qu'à attendre le lancement imminent du service pour voir s'il parviendra à bousculer un marché qui semble pourtant déjà bien surchargé en offre et qui peine encore à trouver un large public prêt à ouvrir son portefeuille pour avoir accès à la gigantesque discographie des différentes plateformes.