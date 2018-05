Wu, le très esthétique premier clip de Glass Museum

Rencontre touchante entre un piano et une batterie, Glass Museum dévoile son premier clip, issu du disque Deux à paraître. Tourné en noir et blanc, couleurs des touches que le pianiste du groupe, Antoine Flipo, manie si bien, le clip du morceau Wu offre une dimension mélancolique collant à merveille au son de la chanson.

Fiers d'une cinquantaine de concerts déjà effectués, de prix remportés et surtout d'une première partie de Rone à l'Ancienne Belgique début du mois, Antoine Flipo et Martin Grégoire sont désormais prêts à lâcher leur production, comprenant six titres et sortant le 25 mai lors d'une release party à l'Atelier 210. Un disque dont tous les titres ont été revisités par des artistes électro tels que DC Salas, Sun Glitters, Haring ou Rari.

Les deux comparses seront en tournée tout l'été pour propager au maximum leur mélange de jazz et d'électro: les 27 et 28 juin à Berlin, le 30 juin au Verdur, le 6 juillet aux Ardentes, le 17 août au Brussels Summer Festival...

Guillaume Scheunders