Week-end écossais à Braine-l'Alleud

Ces 19 et 20 août se déroulera la deuxième édition des Scottish Days à la ferme d'Hougoumont à Braine l'Alleud. Située sur le site du champ de bataille de Waterloo, elle servira de cadre à un week-end découverte de la culture écossaise. Au programme, compétition de highland games, compétition internationale pour les bergers, mariages clandestins... Histoires, légendes, us et coutumes de l'Écosse seront aussi mis à l'honneur à travers les Pipe Bands (ensemble musical de cornemuses et de tambours), la gastronomie (dont le fameux haggis, le whisky et les scones), l'artisanat (forgerons, tisserands...), les activités sportives (tir à l'arc, danses...). L'Écosse ainsi reconstituée permettra de découvrir le site d'une autre manière.

Infos et tickets sur http://scottishdays.070.be/