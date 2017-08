We Can Dance, chaudement conseillé

Il faut avoir une certaine dose de confiance en la météo pour organiser un festival en Belgique. En particulier au littoral. Depuis 2013, We Can Dance brave ainsi courageusement les aléas du ciel côtier pour planter sa scène sur le sable de Zeebruges. Ce n'est pas le seul à tenter de recréer un Ibiza aan zee. Mais contrairement à la plupart des événements dance de la Kust, on évite ici de bastonner de l'EDM de kermesse pour préférer une programmation plus léchée. Il est en effet question d'une formule clubbing plus racée, élégante, voire carrément chic.

Cinq scènes sont ainsi prévues, pour brasser cinq genres différents (de la house à la techno, en passant par la disco ou le hip-hop), programmées par quelques-unes des enseignes les plus cotées du pays (Bloody Louis, Club Vaag...). D'où une affiche des plus excitantes. Avec notamment des noms comme Âme, Matthew Herbert, DJ Harvey ou encore Motor City Drum Ensemble. Chaudement conseillé.