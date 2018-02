Vous n'entendrez rien de plus beau aujourd'hui que ce nouveau morceau de Jawhar

Mêlant chant en arabe et folk à la Nick Drake, la musique de Jawhar est aussi unique que bouleversante. Celui dont on avait adoré le précédent album, Qibla Wa Qobla (relire l'interview qu'il nous accordait à l'époque), est de retour avec un disque, Winrah Marah, qui paraîtra le 20 avril chez 62TV.

Ci-dessus, on vous présente en première le clip de Winrah Marah, troisième d'une série de quatre titres illustrés qui figureront sur un EP à paraître la semaine prochaine, en marge d'un concert au Botanique. Dans le clip, c'est la star tunisienne Fatma Ben Saïdane qui donne vie au personnage d'une chanson particulièrement prenante et lourde de sens. "Winrah Marah pénètre dans l'esprit d'une femme qui cherche le fils qu'elle n'a jamais eu, explique Jawhar. Ne pas avoir d'enfant est un lourd fardeau et la pression sociale finit par lui faire s'inventer un fils imaginaire. Elle frappe à chaque porte depuis et demande "avez-vous vu Marah?"." Le clip est sous-titré (en anglais): ne pas hésiter à les activer pour s'imprégner de toute la teneur des paroles du morceau.

L'album Winrah Marah sortira le 20 avril prochain. Jawhar est en concert au Botanique ce mardi 27 février et y sera à nouveau le 25 avril, en première partie de Charlotte Gainsbourg (sold out).