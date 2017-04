Vos goûts musicaux sont-ils aussi originaux que vous le pensez?

Il y a toujours quelqu'un en soirée qui râle sur la musique que le DJ passe pour le simple fait qu'elle est trop connue. Mais ce qu'il ne sait peut-être pas, c'est que ses goûts ne sont peut-être pas aussi originaux qu'il le pense.

Depuis l'arrivée d'Internet, le nombre de morceaux accessibles à tout un chacun est en constante évolution et il est aisé de se perdre plusieurs heures à la recherche de la perle rare. Certains prennent un malin plaisir à adorer un artiste qu'ils sont les seuls à connaître pour ensuite le rejeter quand ses clips dépassent les dizaines de milliers de vues. Mais les morceaux que l'on écoute sont-ils au final si inconnus que cela?

C'est pour répondre à cette question qu'Alex Olivero a créé Obscurify, une plateforme qui analyse les données d'un compte Spotify pour comparer ce que les utilisateurs écoutent. En se rendant sur ce site, la plupart de ceux qui se pensent atypiques risquent d'être surpris et probablement déçus. Le choix de cette plateforme de streaming en particulier ne s'est pas fait uniquement pour son immense répertoire, mais aussi car elle analyse toutes sortes de caractéristiques à propos des morceaux comme le fait qu'elle soit joyeuse, énergique ou encore qu'elle invite à se rendre sur la piste de danse.

Une fois qu'un compte Spotify est relié à l'application, elle analyse toutes les écoutes réalisées depuis sa création et en sort un score basé sur la popularité de nos artistes favoris. Ainsi, ceux qui écoutent Beyoncé, Bruno Mars ou David Guetta obtiendront un chiffre bien plus élevé que ceux qui ne jurent que BRNS, The Blaze ou encore Hanni El Khatib.

Si le résultat moyen est actuellement de 160, il existe tout de même quelques illuminés dont le score culmine à 227 et qui baisse jusqu'à un faible 44 pour la personne la plus obscure à avoir testé l'expérience.