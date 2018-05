Vidéo: quand Dave Grohl reprend Adele avec sa fille de 12 ans

Les chiens ne font pas des chats. Samedi passé, au Fox Theatre d'Oakland en Californie, Dave Grohl prestait pour le concert de charité Notes & Words, réunissant des chanteurs et des écrivains au profit d'un hôpital pour enfants d'Oakland. Durant sa performance, l'ancien batteur de Nirvana a fait monter sa fille de 12 ans, Violet Grohl pour reprendre la chanson When We Were Young de la britannique Adele. Séquence émotion entre un père et sa fille qui démontre que l'ainée a bien hérité des cordes vocales de son paternel.

#davegrohl #violetgrohl #adele #foxtheater A post shared by S.Khan (@skhan_ca) on May 12, 2018 at 11:53pm PDT

Ce n'est pas la première fois que Dave Grohl emmène une de ses trois filles sur scène. L'année dernière, au festival Secret Solstice en Islande, le leader des Foo Fighters avait entonné une reprise de We Will Rock You de Queen, en plaçant sa cadette, Harper Willow Grohl, derrière les percussions. À seulement huit ans, elle assurait le show devant une dizaine de milliers de personnes.

Il reste donc à voir ce que Dave Grohl réserve pour sa troisième fille, Ophelia Saint, même si on devrait avoir le temps puisque celle-ci ne fête que ses quatre ans cette année.

Guillaume Scheunders