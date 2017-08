Vidéo: dans les bois avec le nouveau groupe de Krist Novoselic

Qui se souvient de Sweet 75 et Eyes Adrift? Ne faites pas les malins: nous aussi, on a oublié comment sonnaient les deux groupes post-Nirvana de Krist Novoselic - on se souvient surtout qu'ils ne nous avaient pas vraiment marqués. Si Dave Grohl a géré la suite de sa carrière musicale de main de maître, on ne peut pas en dire autant du bassiste aux origines croates, qui a toutefois refait surface il y a quelques années avec une participation à l'album Wasting Lights des Foo Fighters ainsi que pour quelques concerts bien vite labellisés "Sirvana", où Sir Paul McCartney comblait le vide laissé par l'absence de Kurt Cobain, décédé il y a maintenant 23 ans.

Depuis, plus vraiment de nouvelles musicales du bassiste qui s'est en outre engagé politiquement. Mais le 26 juillet dernier, son nouveau groupe, Giants in the Trees, sortait un premier morceau, Sasquatch, et un clip forestier pour l'accompagner. Entouré de la chanteuse-joueuse de banjo Jillian Raye, du guitariste Ray Prestegard et du batteur Erik Friend, Krist Novoselic fait donc aujourd'hui dans la folk psyché aux accents bluesy, pour un résultat qui nous rappelle vaguement une Angel Olsen ou une Cat Power.

Dans les commentaires sous la vidéo, Novoselic se fout gentiment des haters qui se moquent du budget lo-fi du clip. "J'ai acheté la propriété où la vidéo a été filmée. Pour rembourser les coûts de production, j'ai abattu tous les arbres et je construis maintenant un golf", plaisante-t-il. Et continue: "le clip a coûté plus de 2 millions de dollars. La raison, c'est qu'on l'a tourné en studio, toute la végétation est faite en plastique, mousse et autres matériaux pour donner cet aspect naturel."

Comme l'explique le Rolling Stone, les membres du groupe se sont rencontrés grâce à leur implication respective dans une organisation environnementale locale, Grange, du côté de l'état de Washington. Pour l'instant, Giants in the Trees ne donne de concerts que dans sa région d'origine.