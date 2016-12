Vidéo: d'où vient l'autotune et comment ça marche?

De Cher (Believe, 1998!) à Booba, PNL et Kanye West, bien de l'eau a coulé sous les ponts pour que l'autotune devienne aujourd'hui l'un des outils les plus utilisés dans le hip hop mainstream. Certains en raffolent, certains le honnissent, mais il faut surtout souligner qu'il y en a qui l'utilisent de manière plus créative que d'autres. Quoi qu'il en soit, et pour éviter qu'on confonde une énième fois l'autotune avec le vocoder, Le Monde fait oeuvre pédagogique avec cette vidéo. Et n'oublie pas de laisser le mot de la fin à B2O: "Si tu kiffes pas t'écoutes pas et puis c'est tout."