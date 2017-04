Une pluie de belgitude s'abat sur le Dour Festival

La première grande nouvelle est la création d'un show unique et exclusif nommé Bruxelles arrive. Le festival a voulu donner les clés de la Last Arena aux porte-drapeaux de la scène hip-hop belge actuelle que sont les duos Caballero & JeanJass et Romeo Elvis & Le Motel. Par ce projet, Anthony Consiglio de Back in the Dayz a voulu montrer que "le rap belge se caractérise par son unité parce qu'en 10-15 dates, tout le monde s'est déjà croisé plusieurs fois". Le jeudi 13 juillet, ils viendront retourner la Last Arena en compagnie de nombreux invités surprise, mais on peut vous révéler la présence des membres de La Smala, de L'or du commun et de Zwangere Guy du groupe Stikstof. Pour Mathieu Fonsny, programmateur du Dour Festival, cette initiative permet "d'aller plus loin avec la nouvelle génération du hip-hop belge et de se démarquer par rapport aux autres évènements".

L'affiche rap noir-jaune-rouge se complète avec les venues d'ADN 7.6 et de Youssef Swatt's.

Impossible de passer à côté du rock made in Belgium avec notamment le retour tonitruant de Millionnaire, le groupe formé par le chanteur-guitariste Tim Vanhamel (ex-dEUS, Eagles of Death Metal et Evil Superstars) qui revient après 12 ans d'absence.

Le festival invitera ceux qui ont fait l'actualité ces derniers mois comme Nicolas Michaux ou Robbing Millions, qui viendra présenter son récent album, mais aussi Wuman et Glass Museum, 2 anciens vainqueurs du Tremplin de Dour et primés au Concours Circuit. Pour montrer que le rock en Belgique est bel et bien vivant, le festival programme les groupes Mountain Bike, It It Anita, Le Prince Harry, Endz, Pale Grey et Animal Youth, qui viendront tous présenter leur nouveau disque.

Côté électro, la RedBull Elektropedia Balzaal accueillera le DJ bruxellois Mickey, les Liégeois The Offenders se produiront avec Freeman, le duo montois Raw District et enfin Red D et Fabrice Lig.

On notera aussi la présence de Témé Tan, qui viendra nous inonder de ses ondes positives, et du collectif Sysmo qui enflammera la Petite Maison dans la Prairie à coups de percussions endiablées.

Enfin, comme le veut la tradition, la programmation du jeudi sur le dub corner sera assurée uniquement par des artistes belges comme Sonik, Reggaebus Soundsystem tandis que Uman et Atomic Spliff prendront d'assaut la Last Arena.