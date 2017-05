Une plainte à 100 millions de dollars contre le Fyre Festival, "cauchemar post-apocalyptique"

Le festival Fyre a été annulé vendredi après que des centaines d'amateurs de musique et de fête - qui avaient déboursé de "400 dollars jusqu'à plus de 12.000 dollars par personne" pour les offres VIP - ont découvert en arrivant dans l'archipel des tentes d'hébergement d'urgence et des sandwiches rudimentaires, loin des repas gourmets promis.

"Le manque de nourriture, eau, hébergements et soins médicaux du festival a créé une situation dangereuse et une panique (...) plus proche de Hunger Games ou Sa majesté des mouches que de Coachella", déplore la plainte déposée au nom de Daniel Jung à Los Angeles.

The "gourmet cuisine" this weekend was included in the ticket cost. We are being fed salads and ham and cheese sandwiches out of this tent pic.twitter.com/MRv7U0RiyM -- dylan (@DylanACOP) 28 avril 2017

Le festival, organisé par le rappeur new-yorkais Ja Rule et l'entrepreneur de technologie Billy McFarland, et promu comme "l'expérience culturelle de la décennie", s'est excusé pendant le week-end dans un communiqué sur son site Internet, annonçant que tous ceux qui avaient acheté des billets seraient remboursés.

L'avocat de Daniel Jung, Ben Meiselas, du cabinet spécialisé dans la défense de célébrités Geragos et Geragos, a dit sur Twitter qu'un simple remboursement n'était "pas suffisant", affichant sur le réseau social le début du texte de la plainte en nom collectif déposée dans un tribunal fédéral de Californie.

Elle accuse les organisateurs d'avoir en connaissance de cause reporté l'annulation tout en sachant que les conditions d'accueil n'étaient pas réunies, et d'avoir diffusé des "informations fausses délibérées".

In case you're wondering, those "cabanas" are actually disaster relief tents.#fyrefestival pic.twitter.com/jaZpkIKVT2 -- Matt Halfhill (@MattHalfhill) 28 avril 2017

"Le plaignant dépose cette plainte au nom de tous les acheteurs de billets et festivaliers lésés (...) et demande des dommages et intérêts d'au moins 100 millions de dollars", poursuit le texte, qui parle de "désastre total", "chaos massif" et "cauchemar post-apocalyptique".

De nombreux festivaliers ont partagé des photos montrant une foule à l'aéroport, attendant les vols promis par l'organisation pour les reconduire à Miami, et indiqué qu'ils n'avaient ni nourriture ni eau. Certains récoltant au passage des moqueries d'internautes pour le prix faramineux déboursé.

Les organisateurs ont admis avoir été dépassés par l'affluence, les embouteillages et les rafales de vent qui ont renversé des tentes.

"Au final, nous ne pensions pas que la sécurité pouvait suivre et nous avons dû reporter le festival", précise le communiqué.

Live from Fyre Festival. https://t.co/gi9dXgQAzE -- William N. Finley IV (@WNFIV) 28 avril 2017

Le gouvernement des Bahamas, pays de plus de 700 îles où le tourisme est la principale industrie, s'est également excusé et a participé au rapatriement des festivaliers, tout en précisant qu'il n'avait pas pris part à l'organisation de l'événement.

Ja Rule s'est excusé vendredi sur Twitter, disant avoir "le coeur brisé" tout en insistant sur le fait que la débâcle n'était "pas sa faute". La top-model Bella Hadid, qui a elle aussi contribué à la promotion du festival, s'est également dédouanée sur Twitter, affirmant que "ce n'était en aucun cas son projet".