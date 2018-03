Une garantie de recyclage et un camping payant pour le Pukkelpop 2018

Le prix des combiticket a été fixé cette année à 205 euros, soit 6 euros de plus que l'an passé. Un ticket pour une journée de festival coûtera 100 euros, soit 1 euro de plus. Les tickets boissons seront toutefois vendus au même prix (2,5 euros en prévente, 3 euros sur place).

Si le "camping relax", le plus éloigné de la plaine du festival, reste gratuit, il faudra désormais payer 25 euros pour le "camping chill", situé à proximité du Pukkelpop.

Une "garantie de recyclage" sera également demandée aux campeurs. "La montagne de déchets accumulée sur les terrains de camping reste, malgré toutes les campagnes, le talon d'Achille de presque tous les grands festivals européens", explique le porte-parole de l'évènement, Frederik Luyten. Les festivaliers paieront à leur entrée au camping un "Recycling Deposit" de 10 euros et recevront deux sacs poubelles: un pour les déchets dits "ménagers" et un autre pour les plastiques, métaux et cartons à boisson (PMC). A la fin du festival, la garantie sera restituée aux festivaliers si le tri de leurs déchets a bien été effectué.

Les tickets seront mis en vente dès 13h00 le 28 mars prochain.

Le Pukkelpop se déroulera du 15 au 18 août.