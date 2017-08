Une "bonne cuvée" pour la 16e édition de Bruxelles les Bains

Le bourgmestre de Bruxelles Philippe Close et l'échevine du Tourisme Karine Lalieux estiment que le défi de l'occupation de la rive gauche du canal a, de la sorte, été relevé et que la passerelle a été un vrai succès.

Les 39 commerçants se sont, pour leur part, dit satisfaits de leurs ventes, précise Marina Bresciani, responsable communication pour Brussels Major Events (BME).

Le comptage sera communiqué dans environ une semaine.

Archipel, le nouveau concept nightlife de Bruxelles les Bains, a en tous les cas attiré 14.000 personnes autour de 16 soirées dominées par de la musique électronique. Une centaine de talents locaux et internationaux s'y sont produits.

Bruxelles les bains a proposé diverses activités devenues traditionnelles comme des danses latino sur la scène 'Twist', le cinéma en plein air, des jeux nautiques ou de la pétanque. Cette année, l'offre a été complétée par une deuxième scène 'Swing', qui accueillait des danses indiennes, du lindy hop, du hip hop ainsi que des cours de taï chi et de yoga.

Une septantaine de jobistes ont contribué au bon déroulement de l'événement.

Du côté des réseaux sociaux, les chiffres sont en progression. La page Facebook de l'événement compte désormais plus de 24.000 fans. Le site internet a recensé, quant à lui, plus de 85.000 consultations et 60.000 utilisateurs uniques.

La prochaine édition de Bruxelles les Bains aura lieu du 6 juillet au 12 août 2018.