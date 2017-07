Un troisième album au mois d'aout pour Fifth Harmony

Le groupe de pop américain a annoncé la sortie de leur troisième album pour le 25 août prochain sur le plateau de l'émission The Tonight Show.

Depuis le départ de Camila Cabello le 18 décembre dernier, Fifth Harmony n'est plus composé que de quatre membres. Ally Brooke, Normani Kordei, Dinah Jane et Lauren Jauregui sont retournées brièvement dans le passé lorsque Gucci Mane a accepté de chanter avec elles le temps d'une soirée. Présent sur le plateau de l'émission The Tonight Show pour la première fois, le groupe a interprêté la chanson "Down". Il a surtout retenu l'attention en annoncant la date de sortie de leur prochain album, le 25 août 2017. Le prochain album sera le premier depuis le départ de Camila Cabello du groupe découvert dans l'émission de télévision The X Factor aux États-Unis.