Un nouveau clip et un concert à Forest pour les Black Eyed Peas

Mais que se passe-t-il donc avec les Black Eyed Peas ? On les avait quittés en animateurs de soirées de camping, collectionnant les tubes bourrins. Repus, ils s'étaient même mis en vacances prolongées. Huit ans après The Beginning, dernier album en date, le groupe est toutefois en train d'effectuer un retour aux affaires. Lentement mais sûrement. Sans annoncer de nouvel album, mais avec une série de singles, et une nouvelle tournée mondiale, qui passera par Forest National le 17 novembre prochain.

Depuis le début de l'année, le groupe a enchaîné trois nouveaux morceaux. Après l'étonnante patine vintage jazzy de Street Livin, la charge plus balourde de Ring The Alarm, voici Get It. Point commun entre les trois titres : une posture (pose ?) politique plutôt étonnante dans leur chef. En l'occurrence, le clip de Get It est particulièrement explicite, revenant entre autres sur les violences policières contre les Noirs aux Etats-Unis, et plus largement sur les outrances de la présidence Trump. " Life is wonderful, life is so beautiful ", ironisent Will.i.am et ses camarades, visiblement inspirés par d'autres.