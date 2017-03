Un extrait du premier album de Chuck Berry depuis 38 ans

En octobre dernier, Chuck Berry annonçait la sortie prochaine d'un nouvel album, le premier depuis 38 ans (son dernier, Rock It, est sorti en 1979). Et si le pionnier du rock'n'roll n'aura pas vécu assez longtemps pour tenir Chuck dans ses mains, il est important de noter que l'album qui sortira finalement à titre posthume, le 16 juin prochain, a été conçu de son vivant. Soit une compilation de dix nouveaux morceaux enregistrés entre 1991 et 2014, fidèles à sa patte (un incendie dans son studio de Berry Park a détruit tout le matériel datant d'avant 1989). Ainsi, Lady B. Goode s'annonce comme une suite à Johnny B. Goode, tandis que Jamaica Moon est une réécriture du classique Havana Moon.

Le premier single, Big Boys, reprend la structure de ses plus grands standards (intro similaire pour un traditionnel blues en 12 mesures) et l'homme à la Gibson ES 335 s'y entoure de Tom Morello et Nathaniel Rateliff. Sur l'album, on retrouvera aussi Gary Clark Jr. et le petit-fils de Chuck, Charles Berry III, parmi les invités.

