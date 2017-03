Un club techno s'installe dans un musée de Munich

Récemment, on annonçait l'ouverture prochaine d'un club techno dans les sous-sols d'une mine de charbon à Mons. Les Allemands, et plus précisément les Munichois, vont plus loin en proposant de faire la fête dans les bâtiments du Deutsches Museum, l'un des plus grands musées de sciences et de technologies du monde. Ce projet sera également accompagné d'un restaurant et le lancement d'un nouveau label est en préparation.

Le Blitz, qui ouvrira ses portes le 22 avril, occupera deux salles annexes du musée et pourra accueillir un maximum de 600 fêtards qui, comme le veut la tradition en Allemagne, ne pourront pas prendre de photos durant les évènements. David Muallem, un des créateurs et DJ résident du club, a déclaré au magazine allemand Groove que leur envie était de créer "un lieu d'inclusion dans une ville où la vie nocturne se caractérise plutôt par l'exclusivité".

Encore aucune information n'a été dévoilée à propos du line-up de la soirée de lancement, mais on connaît la liste des DJs résidents, qui à elle seule donne déjà envie de se déplacer jusqu'à la capitale bavaroise. Parmi les noms annoncés, on retrouve les Munichois Zenker Brothers, fondateurs du label Ilian Tape. Ils seront accompagnés par Skee Mask et Stenny, deux membres de celui-ci, mais aussi par d'autres figures de la scène locale comme Roland Appel, Sascha Sibler, Julietta et Leo Küchler.