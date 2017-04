Uman, anar de gauche et dancehall punk

Manuel Istace alias Uman est un vieux routard de l'underground bruxellois, avec un pied dans le hip-hop et dans la chanson française mais pratiquant surtout un art musical chez nous rare: le reggae. Umanist, son dernier album du genre, étant dispo depuis peu, on a saisi l'occasion pour lui en faire parler mais aussi évoquer ses émissions radio, les soirées Bass Culture, les débuts de De Puta Madre et du collectif RAB dont il a un moment fait partie et puis aussi de sa peinture et de nos amis les flics. Riddim! (sc)

